Ноябрь 2020 года стал самым теплым за 130 лет

Ноябрь. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147800-noyabr-2020-goda-stal-samym-teplym-za-130-let.html

Ракурс

Погода в Украине и мире резко теплеет с каждым годом. Ноябрь в 2020 году во второй раз побил температурный рекорд за период наблюдения с 1880 года.

Предыдущий теплый ноябрь зафиксировали в 2015 году. Об этом говорится в отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Сообщается, что общая средняя глобальная температура над поверхностью суши и океана в ноябре 2020 года была на 0,97° C выше среднего показателя в XX веке, который составил 12,9°C.

В управлении отметили, что нынешний Ноябрь стал 44 ноябрем подряд и 431 месяцем подряд с температурами, по меньшей мере номинально выше средних показателей в XX веке.

Сообщается, что заметные отклонения температуры климатологи зафиксировали на западной и северной Аляске, основной части континентальных США, в северной Европе, северной Азии, Австралии и частях Южной Америки, северной части Тихого океана, Берингова моря и западной Антарктике.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) с 1970 года занимается различными видами метеорологических и геодезических исследований и прогнозов для США, а также изучением мирового океана и атмосферы.

Напомним, ранее мы сообщали, что глобальное потепление заставляет ученых искать пути замедления темпов изменения климата. Одним из таких способов, как считается, может стать высадка в большом количестве новых лесов и защита существующих от вырубки.

Однако стоимость такого метода борьбы с изменениями климата, если разворачивать его настолько широко, как это предлагается, будет достаточно большой. Сейчас климатические модели показывают, что уровень глобального потепления может достичь 4°. Для уменьшения этого показателя на 1,5−2° следует уменьшить количество выбросов углекислого газа на 6 гигатонн в год на период с 2025 по 2055 годы (то есть на 10%).