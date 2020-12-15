У Санта-Клауса есть иммунитет к COVID-19, фото – Wikipedia

https://racurs.ua/n147798-santa-klaus-imeet-immunitet-k-koronavirusu-voz.html

Ракурс

Пандемия не помешает Санта-Клаусу доставить детям подарки на Рождество, потому что у него есть иммунитет к коронавирусу.

Я понимаю тревогу из-за Санты, потому что он в преклонном возрасте. Могу сказать, что Санта-Клаус невосприимчив к этому вирусу. Мы кратко побеседовали, дела у него и миссис Клаус идут очень хорошо. Они сейчас заняты, — сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Она добавила, что многие мировые лидеры специально ослабили ограничительные меры перед Рождеством, чтобы Санта-Клаус мог пересекать воздушные границы разных стран и доставлять подарки детям.

Но нужно, чтобы дети понимали, что физическое дистанцирование и с Санта-Клаусом, и между ними самими очень важно, — сказала Ван Керкхове.



Она призвала детей серьезно относиться к коронавирусу и слушаться родителей.

Ранее «Ракурс» сообщал, что после визита Санта-Клауса вспышка коронавируса случилась в доме престарелых в Бельгии. У больных наблюдаются симптомы от легких до умеренных.