Убийца из Твиттера. Фото: BBC

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Ракурс

Японец убивал писавших о самоубийстве людей, которые выражали свои намерения в соцсетях. Такахиро Сираиси, убийцу из Твиттера, приговорили к смертной казни за убийство девяти человек.

Его адвокаты добиваются для него более мягкого приговора, настаивая, что осужденный выполнял желания своих жертв. Об этом сообщает BBC.

30-летний Сираиси был признан виновным в убийстве, расчленении и хранении тел девяти человек в своей квартире неподалеку от Токио. Жертвами убийцы становились в основном молодые люди. Первое убийство Сираиси совершил в 2017 году в небольшом городке Ацуги в японской префектуре Канагава.

Мидзуки Миура родилась и выросла в этом городе. В тот год она отметила 21-й день рождения. Все свободное время она старалась проводить со своим молодым человеком Сего Нисинакэ. 22 августа Мидзуки перестала отвечать на сообщения и звонки. В тот же день родители девушки нашли в квартире записку от дочери, в которой она писала, что съезжает, потому что хочет начать жить отдельно.

Несколько дней семья и Сего пытались найти Мидзуки, но поиски ни к чему не привели, пока молодой человек не установил, что последним, кто видел Мизуки, был ее приятель по интернету. 30 августа Сего написал Такахиро и сообщил об исчезновении своей девушки. Такахиро в ответ пообещал рассказать все, что помнит о своей последней встрече с Мидзуки, и пригласил Сего к себе домой. После этого он тоже пропал.

Поиски молодой пары не увенчались успехом — оба продолжили находиться в списках «пропавших без вести». Полиция выяснила, что некоторые исчезнувшие делились в Твиттере мыслями о суициде.

Весной 2017 года, за несколько месяцев до исчезновения Мидзуки, в Твиттере появился новый аккаунт. Автор аккаунта писал на японском, но ник выбрал на английском. В своем профиле автор написал, что хочет помочь людям, которые «действительно страдают». Как впоследствии оказалось, автор аккаунта переписывался с молодыми девушками, у которых могли возникать суицидальные мысли, и предлагал им «помощь».

Полиции удалось выйти на загадочного убийцу из Твиттера благодаря информации одного из родственников жертвы. Японские правоохранители вломились в дом убийцы, где обнаружили останки девяти расчлененных тел и более 200 фрагментов человеческих костей. Все это хранилось в нескольких холодильниках и в ящиках для инструментов. Сираиси немедленно арестовали.

Отмечается, что схема, по которой действовал Сираиси, такая — в интернете убийца находил девушек, которые открыто писали о бессмысленности своей жизни, вступал с ними в переписку, через какое-то время он приглашал девушек к себе в гости, связывал их кабелем, насиловал и душил.

Экспертиза признала убийцу вменяемым. 10 сентября 2018 года, Сираиси полностью признал свою вину в изнасилованиях, грабежах и убийствах, а также в попытках скрыть следы преступления. Адвокаты убийцы пытались добиться смягчения наказания, заявив, что жертвы давали согласие на смерть. Однако сам убийца в итоге заявил, что это неправда — на телах некоторых девушек были обнаружены следы веревки, накинутой сзади, что говорит о сопротивлении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Японии в результате самоубийств умерли больше людей, чем от осложнений коронавирусной болезни за весь текущий год. Месячное число самоубийств в Японии возросло до 2 тыс. 153 в октябре, в то же время общее число жертв коронавируса за все время пандемии составило 2 тыс. 87 человек.