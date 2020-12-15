Вбивця з Твіттера. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n147797-vbyvcya-z-tvittera-yaponec-vbyvav-divchat-scho-pysaly-pro-samogubstvo-u-socmerejah.html

Ракурс

Японець вбивав молодих людей, які висловлювали свої наміри зчинити самогубство в соцмережах. Такахіро Сіраісі, вбивцю з Твіттера, засудили до смертної кари за вбивство дев’яти осіб.

Його адвокати домагаються для нього більш м’якого вироку, наполягаючи, що засуджений виконував бажання своїх жертв. Про це повідомляє BBC.

30-річний Сіраісі був визнаний винним у вбивстві, розчленовуванні та зберіганні тіл дев’яти осіб у своїй квартирі неподалік від Токіо. Жертвами вбивці ставали в основному молоді люди. Перше вбивство Сіраісі вчинив у 2017 році в невеликому містечку Ацугі в японській префектурі Канагава.

Мідзукі Міура народилася і виросла в цьому місті. У той рік вона зазначила 21-й день народження. Весь вільний час вона намагалася проводити зі своїм молодим чоловіком Сього Нісінаке. 22 серпня Мідзукі перестала відповідати на повідомлення і дзвінки. У той же день батьки дівчини знайшли у квартирі записку від доньки, в якій вона писала, що з’їжджає, тому що хоче почати жити окремо.

Кілька днів родина і Сього намагалися знайти Мідзукі, але пошуки були марними, поки хлопець дівчини не встановив, що останнім, хто бачив Мізукі, був її приятель з інтернету. 30 серпня Сього написав Такахіро, і повідомив про зникнення своєї дівчини. Такахіро у відповідь пообіцяв розповісти все, що пам’ятає про свою останню зустріч з Мідзукі, і запросив Сього до себе додому. Після цього він теж зник.

Пошуки молодої пари не увінчалися успіхом — обидва продовжили перебувати в списках «зниклих безвісти». Поліція з’ясувала, що деякі зниклі ділилися у Твіттері думками про самогубство.

Навесні 2017 року, за кілька місяців до зникнення Мідзукі, у Твіттері з’явився новий акаунт. Автор аккаунту писав японською, але нік вибрав англійською. У своєму профілі він написав, що хоче допомогти людям, які «дійсно страждають». Як згодом виявилося, він листувався з молодими дівчатами, у яких могли виникати суїцидальні думки, і пропонував їм «допомогу».

Поліції вдалося вийти на загадкового вбивцю з Твіттера завдяки засвідченням одного з родичів жертви. Японські правоохоронці увірвалися в будинок вбивці, де виявили залишки дев’яти розчленованих тіл і понад 200 фрагментів людських кісток. Все це зберігалося в декількох холодильниках і ящиках для інструментів. Сіраісі негайно заарештували.

Зазначається, що схема, за якою діяв Сіраісі, така — в інтернеті вбивця знаходив дівчат, які відкрито писали про безглуздість свого життя, і розпочинав з ними листування, через якийсь час він запрошував дівчат до себе в гості, пов’язував їх кабелем, ґвалтував і душив.

Експертиза визнала вбивцю осудним. 10 вересня 2018 року, Сіраісі повністю визнав свою провину в зґвалтуваннях та вбивствах, а також в спробах приховати сліди злочину. Адвокати вбивці намагалися домогтися пом’якшення покарання, заявивши, що жертви давали згоду на смерть. Однак сам вбивця в результаті заявив, що це неправда — на тілах деяких дівчат були виявлені сліди мотузки, накинутій ззаду, що говорить про опір.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Японії внаслідок самогубств померли більше людей, ніж від ускладнень коронавірусної хвороби за весь поточний рік. Місячне число самогубств в Японії зросло до 2 тис. 153 в жовтні, водночас загальне число жертв коронавірусу за весь час пандемії склало 2 тис. 87 осіб.