Амністію бойовикам і федералізацію Донбасу погодила Рада. Фото: Аргумент

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Верховна Рада України 15 грудня продовжила ще на рік закон про особливий статус Донбасу.

За законопроект № 4467 «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» в першому читанні проголосували 302 нардепи, а в цілому — 304 парламентарі. Про це повідомлялося в трансляції засідання парламенту.

Таким чином дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО парламент продовжив до 31 грудня 2021 року. Як відомо, закон про особливий порядок місцевого самоврядування на окупованій території Донеччини та Луганщини регулярно продовжується ще з 2014 року, відколи президент Петро Порошенко підписав закон № 1680-VII «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Закон про особливий статус Донбасу передбачає можливість серйозного розширення повноважень місцевої влади в окупованих районах Донбасу після позачергових виборів в ОРДЛО. Також передбачається амністія для бойовиків ЛНР та ДНР, гарантія вільного використання російської та інших мов, особливий порядок призначення суддів та прокуратури тощо.

У пояснювальній записці зазначається, що цей закон спрямований на створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права та статуту ООН.

Як відомо, продовження дії закону було однією з домовленостей нормандського саміту, що відбувся в Парижі 9 грудня 2019 року за участю глав України, Франції, Німеччини та Росії.

Нагадаємо, 14 грудня на засіданні комітету організації державної влади схвалили законопроект про продовження закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області.