Амнистию боевикам и федерализацию Донбасса согласовала Рада. Фото: Аргумент

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Верховная Рада Украины 15 декабря продлила еще на год закон об особом статусе Донбасса.

За законопроект № 4467 «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в первом чтении проголосовали 302 нардепа, а в целом — 304 парламентария. Об этом сообщалось в трансляции заседания парламента.

Таким образом действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО парламент продлил до 31 декабря 2021 года. Как известно, закон об особом порядке местного самоуправления на оккупированной территории Донетчины и Луганщины регулярно продолжается еще с 2014 года, с тех пор как президент Петр Порошенко подписал закон № 1680-VII «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Закон об особом статусе Донбасса предусматривает возможность серьезного расширения полномочий местных властей в оккупированных районах Донбасса после внеочередных выборов в ОРДЛО. Также предусматривается амнистия для боевиков ЛНР и ДНР, гарантия свободного использования русского и других языков, особый порядок назначения судей и прокуратуры и тому подобное.

В пояснительной записке отмечается, что этот закон направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и устава ООН.

Как известно, продление действия закона было одной из договоренностей нормандского саммита, состоявшегося в Париже 9 декабря 2019 года с участием глав Украины, Франции, Германии и России.

Напомним, 14 декабря на заседании комитета организации государственной власти одобрили законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области.