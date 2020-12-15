Рада начала реформу Нацсовета по вопросам ТВ и радио, фото — Суспільне

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Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 4107 относительно обеспечения независимости Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Реформу Нацсовета начали в парламенте. За соответствующий закон в первом чтении 15 декабря проголосовали 269 депутатов.

В законе об обеспечении независимости Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания предлагается, что оплата труда членов совета «должна обеспечивать достаточные материальные условия для независимого выполнения ими служебных обязанностей, предусмотренных настоящим законом, стимулировать добросовестный труд и гарантировать принцип независимости Национального совета в своей деятельности».

Устанавливаются следующие должностные оклады членов Нацсовета в соответствии с размером прожиточного минимума на 1 января 2020 года:

председатель Нацсовета — 40 прожиточных минимумов (81 тыс. 80 грн)

первый заместитель председателя Нацсовета — 37 (75 тыс. грн)

заместитель председателя Нацсовета — 35 (70 тыс. 945 грн);

ответственный секретарь Нацсовета — 35 (70 тыс. 945 грн);

член Нацсовета — 33 (66 тыс. 891 грн).

Также членам Нацсовета могут устанавливаться надбавки, доплаты, премии и другие выплаты.

Кандидатом в члены Нацсовета может быть кандидат, отвечающий следующим требованиям:

является гражданином Украины и проживает в Украине не менее пяти последних лет;

имеет высшее образование;

имеет управленческий опыт, безупречную репутацию, обладает высокими морально-этическими качествами и способен по состоянию здоровья исполнять полномочия члена Национального совета;

последние пять лет работал в сфере журналистики, права, телерадиовещания или электронных коммуникаций;

владеет государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Инициаторами законопроекта выступили заместитель главы «Слуги народа» Евгения Кравчук и Никита Потураев из той же фракции.

В проекте вносятся предложения о создании конкурсной комиссии с целью обсуждения предложенных кандидатур на должность члена (членов) Национального совета и внесения на рассмотрение президенту Украины, определения оснований досрочного прекращения полномочий члена Нацсовета и создания механизма обеспечения проведения заседаний без участия соответствующих лицензиатов при условии, если лицензиат был должным образом уведомлен о времени и месте проведения заседания.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала «НАШ», поскольку телеканал в начале декабря вывел в эфир представителя так называемой ЛНР Родиона Мельника.