Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Фото: BBC

https://racurs.ua/n147793-novyy-shtamm-koronavirusa-obnarujili-v-velikobritanii-on-rasprostranyaetsya-ochen-bystro.html

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Новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии. Новой разновидностью COVID-19 заразились более тысячи британцев.

Из-за этой вспышки правительство Великобритании решило с 16 декабря ужесточить карантинные ограничения в Лондоне и некоторых районах Англии. Кроме того, Лондон уже уведомил Всемирную организацию здравоохранения об обнаружении новой разновидности коронавируса. Об этом 14 декабря заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в британском парламенте, передает DW.

Эти действия абсолютно необходимы не только для обеспечения безопасности людей, но и потому, что мы видели, что ранние действия могут предотвратить более разрушительные и длительные проблемы позже, — заявил министр.



Новые ограничения предусматривают, что в Лондоне и соседних регионах будут закрыты театры. Бары и рестораны будут работать только навынос. Жителям столицы разрешат собираться на улицы группами до шести человек, но представителям разных домохозяйств будет запрещено общаться между собой. Будут работать магазины, парикмахерские и школы.

Напомним, 8 декабря в Великобритании начали проводить массовую вакцинацию населения от коронавируса. Первым человеком в мире, которая получила прививку от коронавируса, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.