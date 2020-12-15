Новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії. Фото: BBC

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Новий штам коронавірусу виявили на південному сході Англії. Новим різновидом COVID-19 заразилися понад тисячу британців.

Через цей спалах уряд Великої Британії вирішив із 16 грудня посилити карантинні обмеження у Лондоні і деяких районах Англії. Крім того, Лондон вже повідомив Всесвітню організацію охорони здоров’я про виявлення нового різновиду коронавірусу. Про це 14 грудня заявив міністр охорони здоров’я Метт Генкок у британському парламенті, передає DW.

Ці дії абсолютно необхідні не тільки для забезпечення безпеки людей, але й тому, що ми бачили, що ранні дії можуть запобігти більш руйнівним і тривалим проблемам пізніше, — заявив міністр.



Нові обмеження передбачають, що у Лондоні та сусідніх регіонах будуть закриті театри. Бари і ресторани працюватимуть лише навинос. Жителям столиці дозволять збиратися на вулиці групами до шести осіб, але представникам різних домогосподарств буде заборонено спілкуватися між собою. Працюватимуть крамниці, перукарні та школи.

Нагадаємо, 8 грудня у Великій Британії розпочали проводити масову вакцинацію населення від коронавірусу. Першою людиною у світі, яка отримала щеплення від коронавірусу, стала 90-річна мешканка Північної Ірландії Маргарет Кінан.