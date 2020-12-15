Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147792-koronavirus-vidpravyv-na-likarnyani-lijka-ponad-pivsotni-kyyan-karta.html

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 1 тис. 559 осіб, у тому числі у 94 дітей та 43 медиків. Всього підтверджено 91 тис. 302 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 62 тис. 142 активних хворих.

За добу померли 13 пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 1 тис. 610 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

837 жінок віком від 18 до 91 років;

618 чоловіків віком від 18 до 89 років;

46 дівчаток від одного місяця до 17 років та 58 хлопчиків від трьох до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 75 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дарницькому районі — 358;

Дніпровському районі —280;

Деснянському районі — 176.

Одужали за минулу добу 646 людей. Всього коронавірус подолали 29 тис. 550 мешканців Києва.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус Sars-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, змушує імунітет атакувати клітини свого ж організму, замість того, щоб боротися з хворобою. Чим більша кількість таких антитіл, тим важчим є перебіг захворювання.