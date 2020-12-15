Путін привітав Байдена з перемогою на виборах, фото – BBC

https://racurs.ua/ua/n147791-putin-pryvitav-baydena-z-peremogou-na-vyborah.html

Ракурс

Володимир Путін направив вітальну телеграму Джозефу Байдену з нагоди перемоги на виборах. Президент Росії побажав обраному президенту США всіляких успіхів.

Він впевнений, що «Росія і США, несучи особливу відповідальність за глобальну безпеку і стабільність», можуть, попри розбіжності, «реально сприяти розвʼязанню багатьох проблем і викликів, з якими стикається світ». Про це повідомляють на сайті Кремля.

Зі свого боку готовий до взаємодії та контактів з вами, — сказав президент Росії.



Путін вважає, що російсько-американське співробітництво нібито відповідало б інтересам народів обох країн і всієї міжнародної спільноти.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Джо Байден, кандидат у президенти США від Демократичної партії, отримав необхідну кількість голосів виборників для перемоги на виборах американського президента.