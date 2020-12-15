“Відсутня вода, туалети і мило” — ВООЗ і ООН про кожну четверту лікарню світу

https://racurs.ua/ua/n147790-vidsutnya-voda-tualety-i-mylo-vooz-i-oon-pro-kojnu-chetvertu-likarnu-svitu.html

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Всесвітня організація охорони здоров’я та дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ оприлюднили спільну заяву про стан лікарень у світі. У кожному четвертому медичному закладі відсутні адекватні санітарно-гігієнічні умови, зокрема водогін, і ці проблеми не можна ігнорувати в період пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це йдеться у спільній заяві ВООЗ та ЮНІСЕФ.

Працюючи в установах, де немає чистої води, нормальних туалетів і навіть мила, медичні працівники та пацієнти піддають своє життя небезпеці, — зазначила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.

Вона додала, що ця ситуація існувала і до пандемії COVID-19, «але пандемія виявила ряд серйозних недоліків у системах охорони здоров’я».

Наразі у неприйнятних умовах працюють і лікуються майже 1,8 млрд медиків і пацієнтів. Всі вони схильні до підвищеного ризику інфікування COVID-19 та іншими захворюваннями. У кожній третій лікарні відсутні пристрої для гігієнічної обробки рук в місцях надання допомоги, в кожному десятому медзакладі взагалі немає предметів санітарії, зокрема й туалетів.

Найбільш несприятлива ситуація спостерігається у 47 найменш розвинених країнах світу, де в кожній другій лікарні та поліклініці бракує базового водопостачання, а в трьох з п’яти немає туалетів.

Нагадаємо, станом на ранок 15 грудня у світі виявлено майже 73,2 млн інфікувань COVID-19.