«Відсутня вода, туалети і мило» — ВООЗ і ООН про кожну четверту лікарню світуhttps://racurs.ua/ua/n147790-vidsutnya-voda-tualety-i-mylo-vooz-i-oon-pro-kojnu-chetvertu-likarnu-svitu.htmlРакурс
Всесвітня організація охорони здоров’я та дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ оприлюднили спільну заяву про стан лікарень у світі. У кожному четвертому медичному закладі відсутні адекватні санітарно-гігієнічні умови, зокрема водогін, і ці проблеми не можна ігнорувати в період пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це йдеться у спільній заяві ВООЗ та ЮНІСЕФ.
Працюючи в установах, де немає чистої води, нормальних туалетів і навіть мила, медичні працівники та пацієнти піддають своє життя небезпеці, — зазначила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор.
Вона додала, що ця ситуація існувала і до пандемії COVID-19, «але пандемія виявила ряд серйозних недоліків у системах охорони здоров’я».
Наразі у неприйнятних умовах працюють і лікуються майже 1,8 млрд медиків і пацієнтів. Всі вони схильні до підвищеного ризику інфікування COVID-19 та іншими захворюваннями. У кожній третій лікарні відсутні пристрої для гігієнічної обробки рук в місцях надання допомоги, в кожному десятому медзакладі взагалі немає предметів санітарії, зокрема й туалетів.
Найбільш несприятлива ситуація спостерігається у 47 найменш розвинених країнах світу, де в кожній другій лікарні та поліклініці бракує базового водопостачання, а в трьох з п’яти немає туалетів.
Нагадаємо, станом на ранок 15 грудня у світі виявлено майже 73,2 млн інфікувань COVID-19.