«Нет воды, туалетов и мыла» — ВОЗ и ООН о каждой четвертой больнице мира

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Всемирная организация здравоохранения и детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ обнародовали совместное заявление о состоянии больниц в мире. В каждом четвертом медицинском учреждении отсутствуют адекватные санитарно-гигиенические условия, в частности водопровод, и эти проблемы нельзя игнорировать в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в совместном заявлении ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Работая в учреждениях, где нет чистой воды, нормальных туалетов и даже мыла, медицинские работники и пациенты подвергают свою жизнь опасности, — отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Она добавила, что эта ситуация существовала и до пандемии COVID-19, «но пандемия выявила ряд серьезных недостатков в системах здравоохранения».

Сейчас в неприемлемых условиях работают и лечатся почти 1,8 млрд медиков и пациентов. Все они подвержены повышенному риску инфицирования COVID-19 и другими заболеваниями. В каждой третьей больнице отсутствуют устройства для гигиенической обработки рук в местах оказания помощи, в каждом десятом медучреждении вообще нет предметов санитарии, включая туалетов.

Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в 47 наименее развитых странах мира, где в каждой второй больнице и поликлинике не хватает базового водоснабжения, а в трех из пяти нет туалетов.

Напомним, по состоянию на утро 15 мая в мире выявлено почти 73,2 млн случаев инфицирования COVID-19.