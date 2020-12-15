Петр Порошенко. Фото: скриншот с видео

https://racurs.ua/n147789-poroshenko-obyasnil-pochemu-ne-presledoval-medvedchuka-video.html

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Петр Порошенко за время своего президентства не преследовал бизнесмена Виктора Медведчука из-за его гражданства.

Против бизнеса председателя политсовета «Оппозиционная платформа —За жизнь» Виктора Медведчука не были применены санкции из-за того, что он является гражданином Украины, а по Конституции это запрещено. Об этом Порошенко заявил в эфире программы «Зворотний видлик».

По словам олигарха, санкции против Медведчука были бы «немедленно применены», если бы он был гражданином России или другой страны.

Конституция Украины запрещает использование санкций против граждан Украины. Я не открою тайну, Медведчук, к сожалению, или к счастью, является гражданином Украины, — отметил нардеп.

Лидер «Европейской солидарности» добавил, что Конституция Украины гарантирует презумпцию невиновности и юридическим лицам. Также Порошенко заверил, что никогда не имел совместного бизнеса с Виктором Медведчуком.

Напомним, в ноябре 2018 года журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» узнали, что кум Путина Виктор Медведчук часто посещал тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Тайные визиты Медведчука были зафиксированы в частный дом Порошенко в Козине и администрацию президента на Банковой. Тогда у Порошенко отрицали общие с Медведчуком бизнес-интересы.