Петро Порошенко. Фото: скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n147789-poroshenko-poyasnyv-chomu-ne-peresliduvav-medvedchuka-video.html

Ракурс

Петро Порошенко за час свого президентства не переслідував бізнесмена Віктора Медведчука через його громадянство.

Проти бізнесу голови політради «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука не були застосовані санкції через те, що він є громадянином України, а за Конституцією це заборонено. Про це Порошенко заявив в ефірі програми «Зворотний відлік».

За словами олігарха, санкції проти Медведчука були б «негайно застосовані», якби він був громадянином Росії або іншої країни.

Конституція України забороняє використання санкцій проти громадян України. Я не відкрию таємницю, Медведчук, на жаль чи на щастя, є громадянином України, — зазначив нардеп.

Лідер «Європейської солідарності» додав, що Конституція України гарантує презумпцію невинуватості і юридичним особам. Також Порошенко запевнив, що ніколи не мав спільного бізнесу з Віктором Медведчуком.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» дізналися, що кум Путіна Віктор Медведчук часто відвідував тодішнього президента України Петра Порошенка. Таємні візити Медведчука були зафіксовані до приватної оселі Порошенка в Козині та адміністрації президента на Банковій. Тоді у Порошенка зaперечували спільні з Медведчукoм бізнес-інтереси.