ДТП у Харкові. Фото: Вгороде

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Ожеледиця у Харкові зупинила роботу тролейбусів та стала причиною понад сотні ДТП за дві доби. Чотири тролейбусні маршрути пригальмували роботу в умовах негоди і обмерзання дротів.

Вночі контактну мережу тролейбусів очищували від льоду з залученням спецтехніки. Про це повідомив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Відтепер через негоду не ходять тролейбуси маршрутів №№ 6 (Основа), 12, 17, 18 (Павлове Поле, вул. Рудика). Ускладнений рух тролейбусу № 27 (вул. Холодногірська, вул. Дудинської). Щоб збити лід, маршрутами до ранку ходили 16 трамваїв та 17 тролейбусів.

За вихідні у місті налічили понад сто ДТП. Харківські дороги очищують від снігу та льоду. Наголошується, що тротуари у місті вкрилися крижаною «глазур'ю», і стали вкрай небезпечними для пішоходів.





Натомість траси з великим автотрафіком — в задовільному стані, зазначають чиновники Харківської міськради. За їхніми словами, внутрішньоквартальні дороги відстають від загальних трас, а тому рекомендують водіям «тримати дистанцію» та перевищувати швидкість задля уникнення зіткнень з іншими авто.





Відомо, що найнебезпечнішими харківські дороги були в суботу. За даними поліції, у перший вихідний протягом доби сталося одразу 113 ДТП. Щоб допомогти водіям і витягти авто з крижаних пасток, рятувальники виїжджали на виклики чотири рази.

Наголошується, що у місті зберігається I рівень небезпеки на дорогах — жовтий. У Службі автомобільних доріг Харківщини заявили, що вже використали понад 3 тис. кубометрів піщано-соляної суміші.





Дорожники закликають харківських водіїв без необхідності не сідати за кермо через складні погодні умови. За даними Служби автомобільних доріг, в регіоні спостерігаються опади у вигляді дощу, слабкого дощу і мряка при мінусовій температурі, в західній і північній частині області — туман. Протягом дня циклон буде переміщатися і вийде за межі області близько 23.00.





Протягом доби дороги оброблялися піщано-сольовою сумішшю, зараз вони мокрі, все траси відкриті, ускладнень руху — немає.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Харкові вулиці вкрилися шаром льоду через негоду. Ходити по кризі пішоходам доволі незручно, але дехто використовує цю ситуацію для розваги. Так, деякі місцеві мешканці одягають ковзани та катаються на тротуарах. Очевидці зняли відповідне відео у центрі міста та на Харківському житловому масиві «Олексіївка».