Гололед в Харькове. Фото: Вгороде

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Гололед в Харькове остановил работу троллейбусов и стал причиной более сотни ДТП за двое суток. Четыре троллейбусных маршрута притормозили работу в условиях непогоды и обледенения проводов.

Ночью контактную сеть троллейбусов очищали ото льда с привлечением спецтехники. Об этом сообщил представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Теперь из-за непогоды не ходят троллейбусы маршрутов №№ 6 (Основа), 12, 17, 18 (Павлово Поле, ул. Рудика). Затруднено движение троллейбуса № 27 (ул. Холодногорская, ул. Дудинской). Чтобы сбить лед, маршрутами до утра ходили 16 трамваев и 17 троллейбусов.







За выходные в городе насчитали более ста ДТП. Харьковские дороги очищают от снега и льда. Отмечается, что тротуары в городе покрылись ледяной «глазурью», и стали крайне опасными для пешеходов.

В то же время трассы с большим автотрафиком в удовлетворительном состоянии, отмечают чиновники Харьковского горсовета. По их словам, внутриквартальные дороги отстают от общих трасс, поэтому рекомендуют водителям «держать дистанцию» и не превышать скорость во избежание столкновений с другими авто.





Известно, что самыми опасными харьковские дороги были в субботу. По данным полиции, в первый выходной в течение суток произошло сразу 113 ДТП. Чтобы помочь водителям, и извлечь авто из ледяных ловушек, спасатели выезжали на вызовы четыре раза.



Отмечается, что в городе сохраняется I уровень опасности на дорогах — желтый. В Службе автомобильных дорог Харьковщины заявили, что уже использовали более 3 тыс. кубометров песчано-соляной смеси.

Дорожники призывают харьковских водителей без необходимости не садиться за руль из-за сложных погодных условий. По данным Службы автомобильных дорог в регионе наблюдаются осадки в виде дождя, слабого дождя и тумана при минусовой температуре, в западной и северной части области — туман. В течение дня циклон будет перемещаться и выйдет за пределы области около 23.00.





В течение суток дороги обрабатывались песчано-солевой смесью, сейчас они мокрые, все трассы открыты, осложнений движения нет.



Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове улицы покрылись слоем льда из-за непогоды. Ходить по льду пешеходам довольно неудобно, но некоторые используют эту ситуацию для развлечения. Так, некоторые местные жители одевают коньки и катаются на тротуарах. Очевидцы сняли соответствующее видео в центре города и на Харьковском жилом массиве «Алексеевка».