Путин поздравил Байдена с победой на выборах, фото – BBC

https://racurs.ua/n147791-putin-pozdravil-baydena-s-pobedoy-na-vyborah.html

Ракурс

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы на выборах. Президент России пожелал избранному президенту США всяческих успехов.

Он уверен, что «Россия и США, несущие ответственность за глобальную безопасность и стабильность», могут, несмотря на разногласия, «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами, — сказал президент России.



Путин считает, что российско-американское сотрудничество якобы отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии, получил необходимое количество голосов выборщиков для победы на выборах американского президента.