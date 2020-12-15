Коронавирус в Киеве. Фото: Istock

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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 1 тыс. 559 человек, в том числе у 94 детей и 43 медиков. Всего подтверждено 91 тыс. 302 случая инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 62 тыс. 142 активных больных.

За сутки умерли 13 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 1 тыс. 610 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

837 женщин в возрасте от 18 до 91 года;

618 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;

46 девочек от одного месяца до 17 лет и 58 мальчиков от трех до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 75 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Дарницком районе — 358;

Днепровском районе −280;

Деснянском районе — 176.

Выздоровели за минувшие сутки 646 человек. Всего коронавирус преодолели 29 тыс. 550 жителей Киева.



Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус Sars-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19 заставляет иммунитет атаковать клетки своего же организма, вместо того, чтобы бороться с болезнью. Чем больше количество таких антител, тем тяжелее проходит течение болезни.