Коронавирус отправил на больничные койки более полусотни киевлян (КАРТА)https://racurs.ua/n147792-koronavirus-otpravil-na-bolnichnye-koyki-bolee-polusotni-kievlyan-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 1 тыс. 559 человек, в том числе у 94 детей и 43 медиков. Всего подтверждено 91 тыс. 302 случая инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 62 тыс. 142 активных больных.
За сутки умерли 13 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 1 тыс. 610 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.
За сутки в Киеве заболели:
- 837 женщин в возрасте от 18 до 91 года;
- 618 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;
- 46 девочек от одного месяца до 17 лет и 58 мальчиков от трех до 17 лет.
В больницы за сутки госпитализировали 75 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:
- Дарницком районе — 358;
- Днепровском районе −280;
- Деснянском районе — 176.
Выздоровели за минувшие сутки 646 человек. Всего коронавирус преодолели 29 тыс. 550 жителей Киева.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус Sars-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19 заставляет иммунитет атаковать клетки своего же организма, вместо того, чтобы бороться с болезнью. Чем больше количество таких антител, тем тяжелее проходит течение болезни.