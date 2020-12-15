Рада розпочала реформу Нацради з питань ТБ і радіо, фото — Суспільне

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Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 4107 щодо забезпечення незалежності Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Реформу Національної ради з питань телебачення та радіомовлення розпочали у парламенті. За відповідний закон у першому читанні 15 грудня проголосували 269 депутатів.

У законі про забезпечення незалежності Нацради з питань ТБ і радіомовлення пропонується, що оплата праці членів ради «повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання ними службових обов’язків, передбачених цим законом, стимулювати сумлінну працю та гарантувати принцип незалежності Національної ради у своїй діяльності».

Так, установлюються такі посадові оклади членів Нацради відповідно до розміру прожиткового мінімуму на 1 січня 2020 року:

голова Нацради — 40 прожиткових мінімумів (81 тис. 80 грн);

перший заступник голови Нацради — 37 (75 тис грн);

заступник голови Нацради — 35 (70 тис. 945 грн);

відповідальний секретар Нацради — 35 (70 тис. 945 грн);

член Нацради — 33 (66 тис. 891 грн).

Також членам Нацради можуть встановлюватися надбавки, доплати, премії та інші виплати.

Кандидатом у члени Нацради може бути особа, яка відповідає таким вимогам:

є громадянином України та проживає в Україні не менше п’яти останніх років;

має вищу освіту;

має управлінський досвід, бездоганну репутацію, володіє високими морально-етичними якостями та здатна за станом здоров’я виконувати повноваження члена Національної ради;

останні п’ять років працювала у сфері журналістики, права, телерадіомовлення або електронних комунікацій;

володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови.

Згідно з документом, якщо кандидатка і кандидат на посаду до Нацради набирають однакову кількість балів, до регулятора приймають людину тієї статі, представників якої є менше.

Ініціаторами законопроекту виступила заступниця голови «Слуги народу» Євгенія Кравчук та Микита Потураєв з тієї ж фракції.

У проекті вносяться пропозиції щодо утворення конкурсної комісії, з метою обговорення запропонованих кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради і внесення на розгляд президенту України, визначення підстав дострокового припинення повноважень члена Нацради і створення механізму забезпечення проведення засідань без участі відповідних ліцензіатів, за умови, якщо ліцензіата було належним чином повідомлено про час та місце проведення засідання.

Раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «НАШ», оскільки телеканал на початку грудня вивів в ефір представника так званої ЛНР Родіона Мірошника.