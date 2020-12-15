Санта-Клаус має імунітет до COVID-19, фото – Wikipedia

https://racurs.ua/ua/n147798-santa-klaus-maie-imunitet-do-koronavirusu-vooz.html

Ракурс

Пандемія не завадить Санта-Клаусу доставити дітям подарунки на Різдво, тому що в нього є імунітет до коронавірусу.

Я розумію тривогу через Санту, тому що він в поважному віці. Можу сказати, що Санта-Клаус несприятливий до цього вірусу. Ми коротко поговорили, справи у нього і місіс Клаус йдуть дуже добре. Вони зараз зайняті, — повідомила експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове.

Вона додала, що багато світових лідерів спеціально послабили обмежувальні заходи перед Різдвом, щоб Санта міг перетинати повітряні кордони різних країн і доставляти подарунки дітям.

Але потрібно, щоб діти розуміли, що фізичне дистанціювання і з Санта-Клаусом, і між ними самими дуже важливо, — сказала Ван Керкхове.



Вона закликала дітей серйозно ставитися до коронавірусу і слухатися батьків.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Після візиту Санта-Клауса спалах коронавірусу стався у будинку для літніх людей у Бельгії. Наразі у хворих спостерігаються симптоми від легких до помірних.