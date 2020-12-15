Цьогорічний листопад став найтеплішим за 130 років

Листопад. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147800-cogorichnyy-lystopad-stav-nayteplishym-za-130-rokiv.html

Ракурс

Погода в Україні і світі різко теплішає з кожним роком. Листопад у 2020 році вдруге побив температурний рекорд за період спостереження з 1880 року.

Попередній найтепліший листопад зафіксували у 2015 році. Про це йдеться у звіті Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA).

Повідомляється, що загальна середня глобальна температура над поверхнею суші та океану за листопад 2020 року була на 0,97°C вище середнього показника у XX столітті, який становив 12,9° C.

В управлінні зазначили, що цьогорічний листопад став 44 листопадом поспіль та 431 місяцем поспіль із температурами, щонайменше номінально вищими за середні показники у XX столітті.

Повідомляється, що найпомітніші відхилення температури кліматологи зафіксували на західній та північній Алясці, основній частині континентальних США, у північній Європі, північній Азії, Австралії та частинах Південної Америки, північній частині Тихого океану, Берингового моря та західній Антарктиці.

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) з 1970 року займається різними видами метеорологічних і геодезичних досліджень та прогнозів для США, а також вивченням світового океану і атмосфери. Існуюче в структурі Міністерства торгівлі США, управління попереджає населення про можливі руйнівні природні катастрофи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що глобальне потепління змушує учених шукати шляхи уповільнення темпів зміни клімату. Одним з таких способів, як вважається, може стати висаджування у великій кількості нових лісів та захист існуючих від вирубки.

Однак вартість такого методу боротьби зі змінами клімату, якщо розгортати його настільки широко, як це пропонується, буде досить великою. Наразі кліматичні моделі свідчать, що рівень глобального потепління може сягнути 4°. Для зменшення цього показника на 1,5−2° потрібно зменшити кількість викидів вуглекислого газу на 6 гігатонн на рік на період з 2025 по 2055 роки (тобто на 10%).