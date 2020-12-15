Навальний заявив про причетність Путіна до його отруєння. Фото: ura.ru

https://racurs.ua/ua/n147801-navalnyy-pro-otruiennya-zamahom-keruvav-osobysto-putin.html

Ракурс

Олексій Навальний, російський опозиціонер, який був отруєний «Новичком», впевнений, що замахом на нього керував президент Росії Володимир Путін.

Операцію з отруєння Федеральна служба безпеки здійснювала як державне завдання. Директор ФСБ Олександр Бортніков не вчинив би такого злочину без наказу Путіна, оскільки його можна було прирівняти із терористичним актом. Про це Навальний заявив 15 грудня в ефірі радіостанції «Ехо Москви».

У мене немає ні найменших сумнівів, що Путін керує цією ситуацією. Ми тут бачимо операцію довжиною майже 4 роки, в якій задіяні десятки людей, в тому числі кілька генералів ФСБ, — зазначив опозиціонер.



Раніше повідомлялося, що 56 з 193 країн-учасниць Організації із заборони хімічної зброї у спільній заяві засудили отруєння Навального, вчинене в Росії.

Нагадаємо, у спільному журналістському розслідуванні The Insider, Bellingcat і CNN, Der Spiegel і Ei pais йдеться про те, що отруєння Навального хімічною нервово-паралітичною отрутою групи «Новичок» здійснили восьмеро співробітників Федеральної служби безпеки РФ. Також російські специ забрали всі докази злочину вже після відправки Навального на лікування до Берліна.