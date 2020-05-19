Порошенко: Для получения страховки «Слуга народа» предлагает врачам умереть

https://racurs.ua/n138409-poroshenko-dlya-polucheniya-strahovki-sluga-naroda-predlagaet-vracham-umeret.html

Ракурс

Петр Порошенко, экс-президент, раскритиковал проект закона № 3376−1, определяющий размеры обязательного государственного страхования медиков, которые лечат больных коронавирусной инфекцией. Этот закон Верховная Рада приняла 7 мая, позволив выплачивать 1,5 млн грн в случае смерти врачей от COVID-19.

Только по состоянию на сейчас… 14 областей выплатили 300% надбавки врачам за март. А сейчас уже третья декада мая. Наши предложения о страховой помощи медикам представители большинства исказили альтернативным законопроектом. Обвели врачей вокруг пальца, которые к клятве Гиппократа относятся гораздо ответственнее, чем некоторые к присяге народного депутата. Чтобы получить страховку вы предлагаете врачу умереть, — заявил лидер ЕС во время заседания парламента 19 мая.

По словам нардепа, из закона убрали ключевую норму о выплате в случае инфицирования COVID-19 во время противодействия пандемии коронавируса.

Еще одно ваше издевательское требование — инвалидность. Но до сих пор во всем мире никто не стал инвалидом от коронавируса. Вы страхуете от того, чего в принципе не может быть и вам безразлично, что каждый пятый инфицированный — врач, — резюмировал Порошенко.

Напомним, Верховная Рада 7 мая поддержала альтернативный проект закона «Слуг народа» № 3376−1, определяющий размеры обязательного государственного страхования медиков, работающих с коронавирусной инфекцией. Тогда фракция «Европейская солидарность» предлагала Раде принять разработанный ими нормативный акт, но монобольшинство поддержало проект закона авторства Давида Арахамии.