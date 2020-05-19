Порошенко: Для отримання страховки “Слуга народу” пропонує лікарям померти

https://racurs.ua/ua/n138409-poroshenko-dlya-otrymannya-strahovky-sluga-narodu-proponuie-likaryam-pomerty.html

Ракурс

Петро Порошенко, екс-президент, розкритикував проект закону № 3376−1 щодо визначення розмірів обов’язкового державного страхування медпрацівників, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію. Цей закон Верховна Рада ухвалила 7 травня, дозволивши виплачувати 1,5 млн грн у разі смерті медиків від COVID-19.

Лише станом на зараз… 14 областей виплатили 300% надбавки тільки за березень. А зараз третя декада травня. Наші пропозиції щодо страхової допомоги медикам представники більшості спотворили альтернативним законопроектом. Обвели лікаря навколо пальця, які до клятви Гіппократа ставляться набагато відповідальніше, ніж деякі до присяги народного депутата. Щоб отримати страховку ви пропонуєте лікарю померти, — заявив лідер ЄС під час засідання парламенту 19 травня.

За словами нардепа, із закону було прибрано ключову норму щодо виплат у випадку інфікування COVID-19 під час протидії пандемії коронавірусу.

Ще одна ваша знущальна вимога — інвалідність. Але досі ніхто не став інвалідом у всьому світі від коронавірусу. Ви страхуєте від того, чого в принципі не може бути і вам байдуже, що кожен п’ятий інфікований — лікар, — резюмував Порошенко.

Нагадаємо, Верховна Рада 7 травня підтримала альтернативний проект закону «Слуг народу» № 3376−1 щодо визначення розмірів обов’язкового державного страхування медпрацівників, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію. Тоді фракція «Європейська солідарність» пропонувала Раді ухвалити розроблений ними нормативний акт, але монобільшість підтримала проект закону авторства Давида Арахамії.