Бюджет-2021 під загрозою через акциз і видатки на медицину

https://racurs.ua/ua/n147804-budjet-2021-pid-zagrozou-cherez-akcyz-i-vydatky-na-medycynu.html

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Ухвалення державного бюджету на 2021 рік під загрозою провалу. У Раді оголошено перерву для проведення консультацій фракцій щодо голосування.

Багатьох депутатів, зокрема мажоритарників, людей, які мають відношення до місцевого самоврядування, не влаштовує те, що у територіальних громад забирають так званий «паливний акциз».

Він повинен йти в місцевий, а не центральний бюджет, вважає частина нардепів.

Представник провладної фракції «Слуга народу» Олександр Качура повідомив у своєму телеграм-каналі, що якщо не ​​буде проголосована ця правка, багато депутатів можливо будуть голосувати проти документа в цілому.

Качура стверджує, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв: медицина буде профінансована в необхідному обсязі. У бюджет нібито буде закладено прописана сума, але потім уряд в ручному режимі буде давати гроші на необхідні напрямки впродовж року.

Сума, яка закладається в бюджет, не остаточна для фінансування медицини, вона буде весь час доповнюватися, — повідомляє Качура.

Увечері 14 грудня профільний комітет погодив проект бюджету-2021 попри спірні питання. Проблемними під час обговорення були, зокрема, питання про гроші на освіту й охорону здоров’я.

Раніше голова комітету Данило Гетманцев («Слуга народу») розповів про спірні питання, що обговорювалися у головному кошторисі країни. За його словами, проблемними під час обговорення були, зокрема, питання про гроші на освіту і на охорону здоров’я.