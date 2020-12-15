Бюджет-2021 під загрозою через акциз і видатки на медицинуhttps://racurs.ua/ua/n147804-budjet-2021-pid-zagrozou-cherez-akcyz-i-vydatky-na-medycynu.htmlРакурс
Ухвалення державного бюджету на 2021 рік під загрозою провалу. У Раді оголошено перерву для проведення консультацій фракцій щодо голосування.
Багатьох депутатів, зокрема мажоритарників, людей, які мають відношення до місцевого самоврядування, не влаштовує те, що у територіальних громад забирають так званий «паливний акциз».
Він повинен йти в місцевий, а не центральний бюджет, вважає частина нардепів.
Представник провладної фракції «Слуга народу» Олександр Качура повідомив у своєму телеграм-каналі, що якщо не буде проголосована ця правка, багато депутатів можливо будуть голосувати проти документа в цілому.
Качура стверджує, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв: медицина буде профінансована в необхідному обсязі. У бюджет нібито буде закладено прописана сума, але потім уряд в ручному режимі буде давати гроші на необхідні напрямки впродовж року.
Сума, яка закладається в бюджет, не остаточна для фінансування медицини, вона буде весь час доповнюватися, — повідомляє Качура.
Увечері 14 грудня профільний комітет погодив проект бюджету-2021 попри спірні питання. Проблемними під час обговорення були, зокрема, питання про гроші на освіту й охорону здоров’я.
Раніше голова комітету Данило Гетманцев («Слуга народу») розповів про спірні питання, що обговорювалися у головному кошторисі країни. За його словами, проблемними під час обговорення були, зокрема, питання про гроші на освіту і на охорону здоров’я.
Навряд чи у бюджету є потенціал, щоб задовольнити ті побажання, ті запити, які є у МОЗ. Ми з вами чули міністра охорони здоров’я і, безумовно в бюджеті цих коштів немає, — повідомив Гетманцев.