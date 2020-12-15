21 млн українців безкоштовно отримають вакцину від коронавірусу, фото – tsn.ua

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Близько 21 млн українців, які входять до груп ризику, МОЗ планує вакцинувати безкоштовно.

У першу чергу вакцинуватимуть медичних працівників, військових в зоні ООС та людей, які перебувають у соціальних закладах, зокрема, інтернатах і будинках для людей літнього віку. Про це стало відомо 15 грудня під час брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Моя та президента позиція така, що у 2021 році ми повинні вакцинувати людей коштом держави. Принаймні тих, які входять до груп ризику, а їх майже 21 млн, — сказав міністр.

Також вакцинуватимуть людей з інших сфер, які мають професійні ризики — працівників освіти, поліції та Нацгвардії.

Сюди також входять люди, які мають ризики за медичними показами — старші за 60 років та тих, хто має відповідні супутні захворювання.

За словами лікаря-імунолога Алли Волох, щоб виробився колективний імунітет, потрібно прищепити 60−70% населення. Вона вважає, що до кінця 2021 року все населення України прищепити не встигнуть, повідомляє «Голос.UA».

Цей процес може розтягнутися, тому прогнозувати що-небудь дуже складно. Крім того, вплив вакцини від COVID-19 на дітей поки що не вивчений. Тому дітей поки вакцинувати від коронавірусу не будуть, — зазначила лікарка.

Медик наголосила, що розроблена вакцина від COVID-19 буде ефективною і безпечною для дорослих.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 8 тис. 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників

Раніше «Ракурс» повідомляв, що глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні безкоштовної вакцини від COVID-19.