Бюджетный кодекс изменила Рада — на очереди госбюджет-2021https://racurs.ua/n147794-budjetnyy-kodeks-izmenila-rada-na-ocheredi-gosbudjet-2021.htmlРакурс
Изменения в Бюджетный кодекс Украины внесла во вторник, 15 декабря, Верховная Рада во время пленарного заседания. Во втором чтении проект закона № 4100-д поддержали 311 нардепов.
Таким образом парламентарии открыли путь к принятию государственного бюджета на 2021 год.
Законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс нормирует вопросы бюджетных отношений и обновляет некоторые нормы законодательства, связанные с:
необходимостью урегулирования правовых основ функционирования бюджетной системы Украины, межбюджетных отношений, создания надлежащей ресурсной базы для осуществления полномочий органов местного самоуправления;
предоставлением Минфину права на осуществление сделок с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления государственных заимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о госбюджете Украины;
введением инструмента предоставления государственных гарантий на портфельной основе, направленного на поддержку государством субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего предпринимательства путем гарантирования государством частичного выполнения обязательств, не превышающих 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов;
урегулированием на законодательном уровне консолидации на едином казначейском счете средств (налоги, сборы и другие платежи, контролируемых налоговыми органами), уплаченных налогоплательщиками на единый счет;
согласованию с Высшим советом правосудия перераспределения расходов между распорядителями бюджетных средств низшего уровня в системе Государственной судебной администрации Украины.