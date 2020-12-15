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Ракурс
Бюджетный кодекс изменила Рада — на очереди госбюджет-2021

Бюджетный кодекс изменила Рада — на очереди госбюджет-2021

15 дек 2020, 13:33
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Изменения в Бюджетный кодекс Украины внесла во вторник, 15 декабря, Верховная Рада во время пленарного заседания. Во втором чтении проект закона № 4100-д поддержали 311 нардепов.

Таким образом парламентарии открыли путь к принятию государственного бюджета на 2021 год.

Законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс нормирует вопросы бюджетных отношений и обновляет некоторые нормы законодательства, связанные с:

  • необходимостью урегулирования правовых основ функционирования бюджетной системы Украины, межбюджетных отношений, создания надлежащей ресурсной базы для осуществления полномочий органов местного самоуправления;

  • предоставлением Минфину права на осуществление сделок с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления государственных заимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о госбюджете Украины;

  • введением инструмента предоставления государственных гарантий на портфельной основе, направленного на поддержку государством субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего предпринимательства путем гарантирования государством частичного выполнения обязательств, не превышающих 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов;

  • урегулированием на законодательном уровне консолидации на едином казначейском счете средств (налоги, сборы и другие платежи, контролируемых налоговыми органами), уплаченных налогоплательщиками на единый счет;


  • согласованию с Высшим советом правосудия перераспределения расходов между распорядителями бюджетных средств низшего уровня в системе Государственной судебной администрации Украины.

Источник: Ракурс


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