Бюджетный кодекс изменила Рада — на очереди госбюджет-2021

https://racurs.ua/n147794-budjetnyy-kodeks-izmenila-rada-na-ocheredi-gosbudjet-2021.html

Ракурс

Изменения в Бюджетный кодекс Украины внесла во вторник, 15 декабря, Верховная Рада во время пленарного заседания. Во втором чтении проект закона № 4100-д поддержали 311 нардепов.

Таким образом парламентарии открыли путь к принятию государственного бюджета на 2021 год.

Законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс нормирует вопросы бюджетных отношений и обновляет некоторые нормы законодательства, связанные с: