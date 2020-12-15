Роботаксі. Фото: Amazon

https://racurs.ua/ua/n147811-pershe-taksi-robota-predstavyla-amazon-foto-vynahodu.html

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Amazon, світовий лідер з продажу товарів, завершила створення першого автомобіля від стартап-компанії Zoox, який може їздити без водія в міських умовах.

Попри свої компактні розміри, авто може розвивати швидкість до 120 км на годину. Про це повідомляє Engadget.

Наголошується, що роботаксі завдовжки 3,63 м може їздити в різні боки, тобто не має «передньої» чи «задньої» частини. За своїм зовнішнім виглядом автівка більше нагадує вагонетку, аніж автомобіль. Замість керма та стандартних сидінь всередині автомобіля розміщені чотири місця для сидіння — по два з обох сторін.





Попри на компактні розміри, роботаксі може розвивати швидкість до 120 км на годину. Авто живиться від двох акумуляторних батарей, які можуть забезпечити 16 годин роботи без підзарядки.

Машина оснащена системою подушок безпеки спеціально для двонаправленого руху. Камера та радіолокаційна система забезпечують поле зору на 270 градусів з усіх чотирьох кутів роботаксі, що підвищує діапазон видимості дороги.





Zoox заявила, що вже випробовує роботаксі у Лас-Вегасі, Сан-Франциско та Фостер-Сіті, штат Каліфорнія. Компанія має на меті запустити послугу їзди на базі додатків Uber і Lyft, але не планує комерційного запуску роботаксі у 2021 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відомого американського виробника «просунутих» роботів за 921 млн дол. США купує у японської SoftBank Group корейський автомобільний гігант Hyundai Motor.