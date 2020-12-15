Раскопки. Фото: Суспільне

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Ракурс

Раскопки в центре Львова проводят на площади Колиивщины украинские археологи. Эта площадь расположена между улицами Братьев Рогатинцев и Древнееврейской, где раньше была часть еврейского квартала.

Археологические исследования проводят накануне реконструкции всей площади, которая является одной из самых маленьких площадей города. Об этом сообщает «Суспільне».





Отмечается, что работы проводятся на двух отдельных участках. На первом участке археологи уже раскопали пол подвалов на глубине более 3 метров. До XIX века эти дома были частью еврейского квартала. Позже они были безвозвратно уничтожены.



В то же время на втором раскопанном участке проводят исследования. Там археологи планируют раскопать деревянные элементы быта, которые могли быть во дворах и внутри львовских домов.

По словам директора археологической службы Олега Осаульчука, находки могут относиться к временам Средневековья и правлению князей. Также археологи надеются раскопать древний еврейский колодец.

Колодец, который существует здесь на участке сейчас — это как бутафория. Потому что по разным источникам, его переносили в XIX веке. Этот еврейский колодец существовал в начале улицы Федорова. Затем его перенесли сюда, и потом немножечко уже здесь сместили. Ну вот наши раскопки они могут зацепить часть фундамента этого колодца, — говорит сотрудник спасательной археологической службы Остап Лазурко.