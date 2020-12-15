Новогодние праздники отметят с ограничениями, фото – BBC

https://racurs.ua/n147815-rojdestvenskiy-lokdaun-v-evrope-kak-otmetyat-zimnie-prazdniki.html

Ракурс

Из-за коронавируса в Европе усиливают ограничения, пытаясь к праздникам уменьшить количество социальных контактов.

Европейский Союз рекомендовал государствам-членам самоограничения до и после праздников в течение семи дней, информирует телеграм-канал «ЗеФакты».

В Бельгии запретили массовые мероприятия и установили комендантский час. Также призвали установить четкие критерии максимального количества людей на встречах во время праздников.

В Нидерландах граждане будут находиться под жестким карантином пять недель с 15 декабря по 19 января. Школы, второстепенные магазины и общественные места будут закрыты.

Ослабление планируют на три дня Рождества, когда семьям позволят принимать дома трех гостей вместо двух, не считая детей до 13 лет.

В Великобритании планируют в период с 23 по 27 декабря позволить так называемые «рождественские пузыри», когда позволят собраться трем разным семьям. Также в эти пять дней позволят снять ограничения на передвижение страной.

С 16 декабря большинство пабов и ресторанов все еще будут закрыты, кроме предоставления услуг по доставке еды и напитков на вынос, развлекательные и спортивные заведения также будут закрыты.

В Италии уже объявлен запрет на перемещение между регионами с 21 декабря по 6 января. На Рождество и Новый год люди не смогут оставить свои города. Будет действовать комендантский час с 22.00 до 05.00, а первого января его продлят до 7.00.

В Германии в период с 16 декабря по 10 января страна будет находиться в жесткой изоляции. Магазины не первой необходимости и школы будут закрыты.

Так называемая «рождественская амнистия» будет действовать в период с 23 декабря по 1 января. В этот период позволят собираться на семейные встречи до десяти человек, не считая детей. Но некоторые федеральные земли рассматривают вариант отмены даже «рождественской амнистии».

В Польше в период четырех недель с 28 ноября до 27 декабря запрещена организация встреч, в которых, кроме членов одной семьи, участвуют более пяти человек. Дополнительно правительство может ограничить передвижения граждан в период праздников и предостерегает от покупки горнолыжных туров.

В Украине в праздничный период правительство пошло на ослабление карантина. Позволили передвижения страной, будут работать магазины. Кафе и рестораны в новогоднюю ночь могут работать до 1.00.

Ранее «Ракурс» сообщал, что пандемия не помешает Санта-Клаусу доставить детям подарки на Рождество, потому что у него есть иммунитет к коронавирусу, уверены в ВОЗ.