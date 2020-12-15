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Ракурс
Вулкан Этна проснулся. Фото: flickr.com

Вулкан Этна — опубликованы яркие кадры извержения

15 дек 2020, 14:47
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Крупнейший действующий вулкан Европы Этна проснулся на Сицилии в воскресенье, 13 декабря.

Вулкан начал извергаться в 21.20 по местному времени в воскресенье после землетрясения магнитудой 2,7. Фонтаны лавы и вулканическая порода вместе с пеплом начали укрывать прилегающую территорию. Об этом сообщает Volcano Discovery.

Специалисты подсчитали, что начальная интенсивность взрыва возросла от средней до высокой. Случалось, что потоки лавы выстреливали в небо на 100 м, тогда как шлейфы пепла достигали 5 км.

Как известно, вулкан Этна расположен между Африканской и Евразийской тектоническими плитами и разломом между Африканской и Ионической плитами. Этот вулкан часто извергается, а последнее масштабное извержение произошло весной 2017 года. Тогда в результате природного явления пострадали 10 человек.

Извержение вулкана Этна. Фото: Twitter, Telegram

Извержение вулкана Этна. Фото: Twitter, Telegram

Извержение вулкана Этна. Фото: Twitter, Telegram

Извержение вулкана Этна. Фото: Twitter, Telegram


Напомним, в результате извержения вулкана Этна вулканический пепел покрыл автомобили, балконы, улицы и тротуары в Катании. После извержения активность вулкана пошла на спад.

Источник: Ракурс


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