Вулкан Этна — опубликованы яркие кадры изверженияhttps://racurs.ua/n147817-vulkan-etna-opublikovany-yarkie-kadry-izverjeniya.htmlРакурс
Крупнейший действующий вулкан Европы Этна проснулся на Сицилии в воскресенье, 13 декабря.
Вулкан начал извергаться в 21.20 по местному времени в воскресенье после землетрясения магнитудой 2,7. Фонтаны лавы и вулканическая порода вместе с пеплом начали укрывать прилегающую территорию. Об этом сообщает Volcano Discovery.
Специалисты подсчитали, что начальная интенсивность взрыва возросла от средней до высокой. Случалось, что потоки лавы выстреливали в небо на 100 м, тогда как шлейфы пепла достигали 5 км.
Как известно, вулкан Этна расположен между Африканской и Евразийской тектоническими плитами и разломом между Африканской и Ионической плитами. Этот вулкан часто извергается, а последнее масштабное извержение произошло весной 2017 года. Тогда в результате природного явления пострадали 10 человек.
Напомним, в результате извержения вулкана Этна вулканический пепел покрыл автомобили, балконы, улицы и тротуары в Катании. После извержения активность вулкана пошла на спад.