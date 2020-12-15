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Ракурс
Майже 40 поліцейських постраждали під час акції протестів, фото: Reuters

Протести в Києві — десятки поліцейських отримали хімічні опіки (ФОТО, ВІДЕО)

15 гру 2020, 15:09
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Правоохоронці постраждали від газових балончиків, які застосували учасники акції на Майдані Незалежності в Києві. Протестувальники намагалися встановити військові намети, виникла штовханина.

Один поліцейський втратив свідомість від удару по голові, ще близько 40 правоохоронців отримали хімічні опіки очей, повідомляють у прес-службі поліції Києва.

Поліцейські закликали учасників акції дотримуватися встановлених правил поведінки та не порушувати законодавства.

Протести в Києві. Джерело: Бабель

Нагадаємо, у вівторок, 15 грудня в центрі столиці відбувається акція з масовою участю громадян, які пройшли ходою з Площі Конституції до Майдану Незалежності.

Через протести закрили на вхід дві центральні станції метро — «Майдан Незалежності» та «Хрещатик». Також патрульна поліція перекрила рух транспорту на вулиці Хрещатик.

Протести в Києві. Джерело: Бабель

Протести в Києві


Протести в Києві. Джерело: Бабель

Раніше «Ракурс» повідомляв, що під стінами парламенту представники руху SaveФОП вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року, а також скасування введення касових апаратів.

Джерело: Ракурс


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