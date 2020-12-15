Майже 40 поліцейських постраждали під час акції протестів, фото: Reuters

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Ракурс

Правоохоронці постраждали від газових балончиків, які застосували учасники акції на Майдані Незалежності в Києві. Протестувальники намагалися встановити військові намети, виникла штовханина.

Один поліцейський втратив свідомість від удару по голові, ще близько 40 правоохоронців отримали хімічні опіки очей, повідомляють у прес-службі поліції Києва.

Поліцейські закликали учасників акції дотримуватися встановлених правил поведінки та не порушувати законодавства.

Нагадаємо, у вівторок, 15 грудня в центрі столиці відбувається акція з масовою участю громадян, які пройшли ходою з Площі Конституції до Майдану Незалежності.

Через протести закрили на вхід дві центральні станції метро — «Майдан Незалежності» та «Хрещатик». Також патрульна поліція перекрила рух транспорту на вулиці Хрещатик.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що під стінами парламенту представники руху SaveФОП вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень з 8 по 24 січня 2021 року, а також скасування введення касових апаратів.