Сытник. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n147821-osnovaniy-dlya-peredachi-dela-tatarova-ne-bylo-sytnik.html

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Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), заявил, что Печерский районный суд Киева не имел права забирать дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова у НАБУ, и передавать его в Государственное бюро расследований (ГБР).

Он заявил, что таким образом суд вмешивается в полномочия генерального прокурора. Об этом он рассказал в интервью «Зеркалу недели».

Сытник заявил, что адвокат пошел в суд, и добился того, чтобы у НАБУ забрали дело из-за якобы спора между НАБУ и ГБР. Но на самом деле никакого спора между ведомствами не было, а решать, кто будет вести расследование, должен генпрокурор, а не Печерский суд.

Директор НАБУ добавил, что бюро поддерживает позицию Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которая планирует обжаловать это решение Печерского райсуда.

Вообще мне трудно представить, как после того, как одному из участников преступления уже избрана мера пресечения, когда суд уже дал оценку подозрению, где прописаны все три фигуранта дела, можно не предъявить подозрение Татарову, — сказал Сытник.

Отметим, что накануне суд обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать у НАБУ дело Татарова. Это решение принял скандальный судья Сергей Вовк, удовлетворив иск адвоката. В то же время в САП пообещали подать апелляцию на это решение в апелляционную палату антикорсуда.

Как известно, в деле также подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, однако накануне вручения Венедиктова изменила группу прокуроров в производстве, и подозрение не вручили. Ранее такой же «финт» Печерский судья Вовк сделал и по делу пленок Окружного админсуда Киева. Он обязал Венедиктову забрать дело о преступной организации в ОАСК и попытке захвата власти.

Напомним, ранее мы сообщали, что Олег Татаров, заместитель главы Офиса президента Украины, был научным руководителем Константина Дубоноса — эксперта, которого подозревают в коррупционной фальсификации экспертизы для застройщика Максима Микитася. НАБУ считает Татарова посредником в даче взятки экс-нардепом Микитасем Дубоносу.