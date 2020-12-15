Суд изъял у НАБУ экспертизу по делу «ПриватБанка»

Привабанк. Фото: пресс-служба банка

https://racurs.ua/n147831-sud-izyal-u-nabu-ekspertizu-po-delu-privatbanka.html

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Дело «ПриватБанка» медленно расследуется из-за политического вмешательства фигурантов. Последняя из экспертиз Минюста, на основании которой могут быть выдвинуты подозрения по делу о мошенничестве и выводе денег из «ПриватБанка», изъята Соломенским судом по ходатайству полиции.

Директор НАБУ Артем Сытник узнал о таком «повороте» в деле из СМС-сообщения. Об этом он рассказал в интервью «Зеркалу недели».

По его словам, большая часть возможных схем по выводу денег из «ПриватБанка» проходила в частном банке, и это были деньги вкладчиков. Поэтому сначала прямой подследственности НАБУ в этом деле не было, поэтому на дело смотрели через призму процесса национализации «Привата» и действий работников Национального банка.

Сытник добавил, что после того, как генпрокурор Рябошапка проанализировал степень влияния бывших бенефициаров «ПриватБанка» на другие правоохранительные органы, следователями по делу «Привата» было принято решение собрать все эпизоды воедино и отдать в НАБУ.

Я убежден, что именно этот шаг экс-генпрокурора стал причиной его увольнения. Кто ставил вопрос увольнения Рябошапки в парламенте? Депутаты, которые напрямую связаны с Коломойским, — сообщил Сытник.

Отметим, что по делу «ПриватБанка» одной из самых больших проблем является экспертиза. Поскольку в НАБУ нет своих экспертных подразделений, детективы остаются зависимыми от других, прежде всего государственных структур. Они подчиняются другим правоохранительным органам и другим органам власти.

Поэтому всегда есть риск как подкупа эксперта, так и прямой команды сделать ложный вывод, — заявил директор НАБУ.



По словам директора НАБУ, на сегодня есть наработанные решения, требующие согласования прокурора. Сейчас в этом деле однозначно играет свою роль отсутствие руководителя САП.

Напомним, ранее мы сообщали, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, заявил, что Печерский районный суд Киева не имел права передавать дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова с НАБУ в Государственное бюро расследований. Он отметил, что таким образом суд вмешивается в полномочия генерального прокурора.