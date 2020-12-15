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Во временно оккупированном Крыму заканчивается вода, фото: WallpapersCraft

Пять водохранилищ Крыма близки к отметке «мертвый объем» (ИНФОГРАФИКА)

15 дек 2020, 16:51
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В Крыму оккупационные «власти» опубликовали данные по уровню наполнения водохранилищ полуострова.

Согласно им, по меньшей мере пять водохранилищ близки к отметке «мертвый объем», сообщает «Радіо Свобода».

Ближе всего к критической отметке запасы воды в таких водохранилищах:

  • Аянском (Симферопольский район);
  • Старокрымском (Кировский район);
  • Балановском (Белогорский район);
  • Тайганском (Белогорский район);
  • Загорском (Бахчисарайский район).

Мертвый объем водохранилища — это термин, которым обозначают часть емкости водохранилища, не срабатывающей при нормальных условиях его эксплуатации.

Отмечается, что в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе из-за засухи и обмеления водоемов введен жесткий режим ограничений подачи воды. Также ограничения по водоснабжению были введены в Ялте.


Наполняемость водохранилищ Крыма водой, инфографика: «Радіо Свобода».

Напомним, недавно оккупанты пообещали жителям Крыма в апреле 2021 года начать поставки пресной воды из дополнительных источников.


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