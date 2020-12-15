Пять водохранилищ Крыма близки к отметке «мертвый объем» (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n147829-pyat-vodohranilisch-kryma-blizki-k-otmetke-mertvyy-obem-infografika.htmlРакурс
В Крыму оккупационные «власти» опубликовали данные по уровню наполнения водохранилищ полуострова.
Согласно им, по меньшей мере пять водохранилищ близки к отметке «мертвый объем», сообщает «Радіо Свобода».
Ближе всего к критической отметке запасы воды в таких водохранилищах:
- Аянском (Симферопольский район);
- Старокрымском (Кировский район);
- Балановском (Белогорский район);
- Тайганском (Белогорский район);
- Загорском (Бахчисарайский район).
Мертвый объем водохранилища — это термин, которым обозначают часть емкости водохранилища, не срабатывающей при нормальных условиях его эксплуатации.
Отмечается, что в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе из-за засухи и обмеления водоемов введен жесткий режим ограничений подачи воды. Также ограничения по водоснабжению были введены в Ялте.
Напомним, недавно оккупанты пообещали жителям Крыма в апреле 2021 года начать поставки пресной воды из дополнительных источников.