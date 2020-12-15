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У тимчасово окупованому Криму закінчується вода, фото: WallpapersCraft

П’ять водосховищ Криму близькі до позначки «мертвий об'єм» (ІНФОГРАФІКА)

15 гру 2020, 16:51
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У Криму окупаційна «влада» опублікувала дані щодо рівня наповнення водосховищ півострова.

Згідно з ними, щонайменше п’ятеро водосховищ близькі до позначки «мертвий об'єм», повідомляє «Радіо Свобода».

Найближче до критичної позначки запаси води у таких водосховищах:

  • Аянському (Сімферопольський район);
  • Старокримському (Кіровський район);
  • Балановському (Білогірський район);
  • Тайганському (Білогірський район);
  • Загірському (Бахчисарайський район).

Мертвий об'єм водосховища — це термін, яким позначають частину місткості водосховища, що не спрацьовує за нормальних умов його експлуатації.

Зазначається, що в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районі через посуху й обміління водойм запроваджений найжорсткіший режим обмежень подачі води. Також обмеження щодо водопостачання були запроваджені в Ялті.


Наповнюваність водосховищ Криму водою, інфографіка: «Радіо Свобода».

Нагадаємо, нещодавно окупанти пообіцяли жителям Криму у квітні 2021 року розпочати постачання прісної води з додаткових джерел.


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