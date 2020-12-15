У тимчасово окупованому Криму закінчується вода, фото: WallpapersCraft

https://racurs.ua/ua/n147829-p-yat-vodoshovysch-krymu-blyzki-do-poznachky-mertvyy-obiem-infografika.html

Ракурс

У Криму окупаційна «влада» опублікувала дані щодо рівня наповнення водосховищ півострова.

Згідно з ними, щонайменше п’ятеро водосховищ близькі до позначки «мертвий об'єм», повідомляє «Радіо Свобода».

Найближче до критичної позначки запаси води у таких водосховищах:

Аянському (Сімферопольський район);

Старокримському (Кіровський район);

Балановському (Білогірський район);

Тайганському (Білогірський район);

Загірському (Бахчисарайський район).

Мертвий об'єм водосховища — це термін, яким позначають частину місткості водосховища, що не спрацьовує за нормальних умов його експлуатації.

Зазначається, що в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районі через посуху й обміління водойм запроваджений найжорсткіший режим обмежень подачі води. Також обмеження щодо водопостачання були запроваджені в Ялті.

Нагадаємо, нещодавно окупанти пообіцяли жителям Криму у квітні 2021 року розпочати постачання прісної води з додаткових джерел.