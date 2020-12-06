Воду з додаткових джерел пообіцяли жителям Криму окупанти

Вода у Криму. Фото: Рубрика

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Вода у Криму залишається у дефіциті через недбалість окупантів. Натомість окупаційна влада, підконтрольна Російській Федерації, пообіцяла вже у квітні розпочати постачання прісної води у систему водопостачання Сімферополя.

Наповнити систему планують за допомогою додаткових свердловин, попри те, що викачування води з підземних джерел вже призвело до засолення грунтів. Про це повідомляє так званий міністр будівництва і архітектури окупованого Криму Михайло Храмов, передає «Крим. Реалії».

За його словами, на цей час у Криму вже будується водовід від Бештерек-Зуйського водозабору до Сімферополя. При цьому, щоб наповнити водозабір, окупаційна влада планує пробурити п’ять додаткових свердловин на додачу до трьох уже діючих.

За словами Храмова, робочий пуск води окупанти запланували на 18 квітня наступного року. Протяжність цього водоводу складатиме 21 кілометр, а його діаметр — 500 мм, у дві нитки. Також у цей об'єкт входить помпова станція і облаштування самого водозабору. Після завершення робіт на цьому водозаборі буде усього вісім свердловин.

Як відомо, масове буріння свердловин у Криму вже призвело до засолення багатьох прісноводних джерел. Ще у 2019 році цей факт визнала окупаційна влада Криму. За даними місцевих чиновників, влітку 2019 року практично в усіх свердловинах Сімферопольського, а також Білогірського і Кіровського районів жорсткість і мінералізація води вже перевищувала норму вдвічі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вода у Криму стає дедалі рідшим ресурсом. Керівництво водоканалу в анексованому Сімферополі заявило, що впроваджує нові обмеження на подачу води. Відтепер кримчани можуть користуватися водою лише протягом чотирьох годин на добу.