Мамонов. Фото: МК

https://racurs.ua/ua/n147396-rosiyskogo-rok-muzykanta-mamonova-rozgornuly-na-kordoni-u-chomu-prychyna.html

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Петро Мамонов, російський рок-музикант та вокаліст гурту «Звуки Му», отримав заборону на в’їзд до України на три роки. Таке рішення прикордонники винесли через незаконне відвідування окупованого Росією Криму.

Музикант разом з дружиною прямував в Україну з приватною метою. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає «Українська правда».

Як повідомляє Демченко, учора, 5 грудня, в аеропорту «Бориспіль» прикордонники зупинили двох громадян Росії. Громадяни сусідньої держави порушили порядок в’їзду-виїзду до окупованого півострова Крим. Одним з них виявився російський рок-музикант, учасник гурту «Звуки Му», актор та радіоведучий Петро Мамонов.

За даними прикордонників, росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим. Враховуючи усі обставини, співробітники ДПСУ відмовили їм у перетині кордону та заборонили в’їзд в Україну. Мамонов з дружиною вилетіли з України у зворотному напрямку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Іштвана Грежі — чиновника з Угорщини, який був причетний до втручання у перебіг місцевих виборів на Закарпатті, не впустили на територію України.