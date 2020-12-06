Коронавірус у Києві. Фото: Istock

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 1 тис. 518 осіб, у тому числі у 102 дітей та 71 медик. Всього підтверджено 79 тис. 809 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 53 тис. 276 активних хворих.

За добу померли 15 пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 1 тис. 425 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

813 жінок у віці від 18 до 91 років;

583 чоловіків у віці від 18 до 85 років;

67 дівчаток від одного до 17 років та 55 хлопчиків від одного до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 87 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дніпровському районі —285;

Деснянському районі — 237;

Подільському районі — 185.

Одужали від коронавірусу 25 тис. 108 людей.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що для зменшення темпів поширення коронавірусу українська влада може запровадити новий жорсткий карантин. Під час посиленого карантину продовжить працювати транспорт, готелі та гірськолижні курорти. З епідеміологічними обмеженнями можуть дозволити роботу храмів. Також залишатимуться відчиненими продуктові магазини. Закладам харчування дозволять працювати лише в спосіб доставки замовлень клієнтам.