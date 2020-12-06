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Ракурс
Коронавирус в Киеве. Фото: Istock

Киев в очередной раз возглавил рейтинг городов по количеству больных коронавирусом (КАРТА)

6 дек 2020, 12:41
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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевания подтвердили у 1 тыс. 518 человек, в том числе у 102 детей и 71 медика. Всего подтверждено 79 тыс. 809 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 53 тыс. 276 активных больных.

За сутки умерли 15 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 1 тыс. 425 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:


  • 813 женщин в возрасте от 18 до 91 лет;
  • 583 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 67 девочек от одного до 17 лет и 55 мальчиков от одного до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 87 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в следующих районах:

  • Днепровском районе −285;
  • Деснянском районе — 237;
  • Подольском районе — 185.

Выздоровели от коронавируса 25 тыс. 108 человек.

Распространение коронавируса в Киеве. Карта: пресс-служба КличкоНапомним, ранее мы сообщали, что для уменьшения темпов распространения коронавируса украинская власть может ввести новый жесткий карантин. Во время усиленного карантина продолжит работать транспорт, гостиницы и горнолыжные курорты. С эпидемиологическими ограничениями могут разрешить работу храмов. Также будут оставаться открытыми продуктовые магазины. Заведениям питания позволят работать только в способ доставки заказов клиентам.

Источник: Ракурс


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