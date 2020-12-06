Коронавирус в Киеве. Фото: Istock

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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевания подтвердили у 1 тыс. 518 человек, в том числе у 102 детей и 71 медика. Всего подтверждено 79 тыс. 809 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 53 тыс. 276 активных больных.

За сутки умерли 15 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 1 тыс. 425 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

813 женщин в возрасте от 18 до 91 лет;

583 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

67 девочек от одного до 17 лет и 55 мальчиков от одного до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 87 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в следующих районах:

Днепровском районе −285;

Деснянском районе — 237;

Подольском районе — 185.

Выздоровели от коронавируса 25 тыс. 108 человек.



Напомним, ранее мы сообщали, что для уменьшения темпов распространения коронавируса украинская власть может ввести новый жесткий карантин. Во время усиленного карантина продолжит работать транспорт, гостиницы и горнолыжные курорты. С эпидемиологическими ограничениями могут разрешить работу храмов. Также будут оставаться открытыми продуктовые магазины. Заведениям питания позволят работать только в способ доставки заказов клиентам.