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Виктор Ляшко, фото: «Укринформ»

Новогодний локдаун — в Минздраве рассказали, какие учреждения будут работать

5 дек 2020, 18:58
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Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. Чтобы уменьшить темпы распространения этого заболевания, украинские власти могут ввести новый жесткий карантин (так называемый локдаун).

Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, во время встречи с журналистами рассказал, какие заведения будут продолжать работать даже во время локдауна, сообщает «Радіо Свобода».

По словам Ляшко, во время усиленного карантина, который правительство может ввести в начале января 2021 года, в отличие от локдауна весны 2020 года, могут продолжать работать транспорт, гостиницы и горнолыжные курорты. С эпидемиологическими ограничениями (один человек на 5 квадратных метров) могут разрешить работу храмов. Также будут оставаться открытыми продуктовые магазины.

Заведениям питания позволят работать только путем доставки заказов клиентам.

В то же время школы, детские сады, спортзалы и развлекательные центры планируют закрыть.

Чиновник добавил, что это ориентировочные ограничения, окончательно с ними правительство определиться на следующей неделе.


Локдаун, вероятно, продлится три недели. По словам Ляшко, это, по прогнозам Минздрава, позволит уменьшить количество новых случаев коронавируса до 6−8 тыс. в день.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 декабря, в Украине обнаружили еще почти 14 тыс. новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.


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