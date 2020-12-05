Віктор Ляшко, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n147381-novorichnyy-lokdaun-u-moz-rozpovily-yaki-zaklady-pracuvatymut.html

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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. Щоб зменшити темпи поширення цього захворювання, українська влада може запровадити новий жорсткий карантин (так званий локдаун).

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, під час зустрічі з журналістами розповів, які заклади продовжуватимуть працювати навіть під час локдауну, повідомляє «Радіо Свобода».

За словами Ляшка, під час посиленого карантину, який уряд може запровадити на початку січня 2021 року, на відміну від локдауну весни 2020 року, можуть продовжувати працювати транспорт, готелі та гірськолижні курорти. З епідеміологічними обмеженнями (одна людина на 5 квадратних метрів) можуть дозволити роботу храмів. Також залишатимуться відчиненими продуктові магазини.

Закладам харчування дозволять працювати лише в спосіб доставки замовлень клієнтам.

Водночас школи, дитячі садочки, спортзали та розважальні центри планують закрити.

Чиновник додав, що це орієнтовні обмеження, остаточно з ними уряд визначитися наступного тижня.

Локдаун, ймовірно, триватиме три тижні. За словами Ляшка, це, за прогнозами МОЗ, дозволить зменшити кількість нових випадків коронавірусу до 6−8 тис. у день.

Нагадаємо, за минулу добу, 4 грудня, в Україні виявили ще майже 14 тис. нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.