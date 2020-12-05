Бойовики п’ять разів порушили «тишу» на Донбасі, українські військові відповідали

Війна на Донбасі триває, фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n147380-boyovyky-p-yat-raziv-porushyly-tyshu-na-donbasi-ukrayinski-viyskovi-vidpovidaly.html

Ракурс

Російсько-терористичні війська з початку сьогоднішньої доби, 5 грудня, п’ять разів порушили режим «тиші».

Бойових втрат та поранень серед українських військовослужбовців немає. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Були зафіксовані такі порушення досягнутих домовленостей щодо припинення вогню:

обстріл позицій українських військових з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми;

застосування протитанкового ракетного комплексу поблизу Водяного;

вогонь в бік українських позицій неподалік Авдіївки з підствольного гранатомета та стрілецької зброї;

снайперський вогонь поблизу Авдіївки та неподалік Мар’їнки.

Зазначається, що для припинення дій ворожих снайперів українські військові відкривали вогонь.

На Донбасі 27 липня було оголошено режим припинення вогню. З того часу зафіксовано низку випадків порушення російсько-терористичними військами досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, на початку листопада бойовики з безпілотника скинули гранату на позиції українських військових, в результаті чого було поранено одного з військовослужбовців.