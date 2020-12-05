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Ракурс
Війна на Донбасі триває, фото: «Думская»

Бойовики п’ять разів порушили «тишу» на Донбасі, українські військові відповідали

5 гру 2020, 18:24
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Російсько-терористичні війська з початку сьогоднішньої доби, 5 грудня, п’ять разів порушили режим «тиші».

Бойових втрат та поранень серед українських військовослужбовців немає. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Були зафіксовані такі порушення досягнутих домовленостей щодо припинення вогню:

  • обстріл позицій українських військових з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми;
  • застосування протитанкового ракетного комплексу поблизу Водяного;
  • вогонь в бік українських позицій неподалік Авдіївки з підствольного гранатомета та стрілецької зброї;
  • снайперський вогонь поблизу Авдіївки та неподалік Мар’їнки.

Зазначається, що для припинення дій ворожих снайперів українські військові відкривали вогонь.


На Донбасі 27 липня було оголошено режим припинення вогню. З того часу зафіксовано низку випадків порушення російсько-терористичними військами досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, на початку листопада бойовики з безпілотника скинули гранату на позиції українських військових, в результаті чого було поранено одного з військовослужбовців.

Джерело: Ракурс


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