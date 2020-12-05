На Клавдіївській фабриці ялинкових прикрас виготовляли іграшки з символікою російської армії

https://racurs.ua/ua/n147379-igrashky-dlya-rosiyskoyi-armiyi-policiya-ta-sbu-pereviryaut-fabryku-yalynkovyh-prykras.html

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СБУ та поліція проводять слідчо-оперативні дії на розташованій неподалік Києва Клавдіївській фабриці ялинкових прикрас, де нещодавно учасниками однієї з екскурсій були помічені факти виготовлення ялинкових прикрас з символікою російської армії.

Про це у своєму Фейсбуці повідомив депутат Бучанської міської ради Володимир Коротя.

Я вважаю, що адміністрація закладу повинна нам подякувати. Що ми стримали натовп бажаючих спалити дане підприємство, — наголосив Коротя.

Про виявлення на цій фабриці іграшок з символікою країни-агресора нещодавно на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив екскурсовод Сергій Савченко. Він зокрема, опублікував відео, на якому можна побачити процес виготовлення таких новорічних прикрас та вже готову продукцію.

«На вході до художнього цеху екскурсовод наполягає, що фото- і відеозйомка заборонені. Тепер я розумію чому», — наголосив Савченко, додавши, що керівництво та охорона фабрики, реагуючи на його обурення, погрожували йому.

Виконувач обв’язків голови цієї фабрики Павло Гукасов, коментуючи цей інцидент, визнав, що Росія є одним із ринків збуту їхньої продукції, проте запевнив, що тираж цих скандальних новорічних кульок вже ліквідовано, а надалі всі замовлення проходитимуть цензурний та етичний контроль.

Замовлення розміщувалися через CRM-систему, що дозволяло максимально оптимізувати і прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів, — зазначив він. — Через те, що співробітники не були проінструктовані мною не брати замовлення подібного формату, почали його виконання без усякого сумніву.

