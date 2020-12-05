На Клавдиевской фабрике елочных украшений изготавливали игрушки с символикой российской армии

https://racurs.ua/n147379-igrushki-dlya-rossiyskoy-armii-policiya-i-sbu-proveryaut-fabriku-elochnyh-ukrasheniy.html

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СБУ и полиция проводят следственно-оперативные действия на расположенной возле Киева Клавдиевской фабрике елочных украшений, где недавно участниками одной из экскурсий были обнаружены факты изготовления елочных украшений с символикой российской армии.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил депутат Бучанского городского совета Владимир Коротя.

Я считаю, что администрация учреждения должна нас поблагодарить. Что мы сдержали толпу желающих сжечь данное предприятие, — подчеркнул Коротя.

Об обнаружении на этой фабрике игрушек с символикой страны-агрессора недавно на своей странице в Фейсбуке сообщил экскурсовод Сергей Савченко. Он, в частности, опубликовал видео, на котором можно увидеть процесс изготовления таких новогодних украшений и уже готовую продукцию.

На входе в художественный цех экскурсовод настаивает, что фото- и видеосъемка запрещены. Теперь я понимаю почему, — отметил Савченко, добавив, что руководство и охрана фабрики, реагируя на его возмущение, угрожали ему.

Исполняющий обязанности главы этой фабрики Павел Гукас, комментируя этот инцидент, признал, что Россия является одним из рынков сбыта их продукции, но заверил, что тираж этих скандальных новогодних шариков уже ликвидирован, а в дальнейшем все заказы будут проходить цензурный и этический контроль.

Заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков, — отметил он. — Из-за того, что сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, начали его выполнение без всякого сомнения.

