На Черное и Азовское моря надвигается шторм, фото:

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На Черное и Азовское моря надвигается шторм, который принесет с собой сильный ветер и высокие волны.

Об этом со ссылкой на данные украинского Гидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что завтра, 6 декабря, днем ​​в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25−30 м/с. Высота волн составит 1,5−2 м, будет наблюдаться быстрое обледенение судов.

В районе расположенных на Азовском море портов Бердянск и Мариуполь ожидаются порывы ветра 25−30 м/с, высота волн составит 1,3−1,5 м. В результате установятся погодные условия, отвечающие II уровню опасности (оранжевому). Такие погодные условия представляют угрозу для населения и нарушают функционирование хозяйственного комплекса.

Напомним, в последние дни в западных областях Украины наблюдаются порывы ветра скоростью до 15−20 м/с, что соответствует I уровню опасности.