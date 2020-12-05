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На Черное и Азовское моря надвигается шторм, фото:
Шторм надвигается на Черное и Азовское моря — деталиhttps://racurs.ua/n147378-shtorm-nadvigaetsya-na-chernoe-i-azovskoe-morya-detali.htmlРакурс
На Черное и Азовское моря надвигается шторм, который принесет с собой сильный ветер и высокие волны.
Об этом со ссылкой на данные украинского Гидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что завтра, 6 декабря, днем в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25−30 м/с. Высота волн составит 1,5−2 м, будет наблюдаться быстрое обледенение судов.
В районе расположенных на Азовском море портов Бердянск и Мариуполь ожидаются порывы ветра 25−30 м/с, высота волн составит 1,3−1,5 м. В результате установятся погодные условия, отвечающие II уровню опасности (оранжевому). Такие погодные условия представляют угрозу для населения и нарушают функционирование хозяйственного комплекса.
Напомним, в последние дни в западных областях Украины наблюдаются порывы ветра скоростью до 15−20 м/с, что соответствует I уровню опасности.
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