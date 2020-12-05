Выявлять коронавирус с помощью камеры смартфона научились ученые

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n147377-vyyavlyat-koronavirus-s-pomoschu-kamery-smartfona-nauchilis-uchenye.html

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Коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, можно выявлять с помощью камеры смартфона и разработанного американскими учеными устройства, которое прикрепляется к этому гаджету.

Хотя эта технология еще нуждается в доработке, она уже показывает, что часть работ по выявлению вируса можно провести очень быстро с помощью массовой бытовой электроники, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в журнале CELL.

Прибор анализирует мазки, взятые из носа. Результаты анализа должны быть доступны за 30 минут.

Этот тест использует технологию CRISPR-Cas, проявляя коронавирус с помощью фермента Cas13. Это устраняет необходимость в обратной транскрипции РНК в ДНК, а затем амплификации с помощью технологии ПЦР, что используется в современных стандартных тестах.

Когда Cas13 связывается с РНК от вируса, он расщепляет все окружающие последовательности РНК. В своем изобретении исследователи модифицировали эту реакцию расщепления и теперь она также создает флуоресценцию, которую можно обнаружить с помощью камеры.

Флуоресцентный детектор состоит из лазера для создания освещения и провоцирования флуоресценции и дополнительной линзы, которая помогает собирать свет. Телефон размещается поверх этого.

Одной из неожиданностей является то, что камера телефона в десять раз лучше, чем считыватель пластин в лаборатории, — отмечают исследователи.

Предыдущие исследования ученых в этой сфере привели к появлению методов выявления паразитов в крови и других образцах с помощью смартфонов. Теперь же они продемонстрировали и возможность применения такой техники для молекулярного обнаружения.

Ученые в будущем также надеются использовать свое изобретение и для поиска других болезней.

Отмечается, что исследователи работать над этой технологией начали еще два года назад. Сначала ее планировалось использовать для выявления вируса иммунодефицита человека, однако из-за эпидемии COVID-19 несколько изменили направление исследований.

Напомним, в Японии недавно разработали технологию обнаружения коронавируса по дыханию.