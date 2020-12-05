6 декабря в Украине существенные осадки не ожидаются

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Погода в Украине 6 декабря будет без существенных осадков.

В большинстве западных регионов, а также в Винницкой и Житомирской областях погода будет облачной, в остальных областях ожидается переменная облачность. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Теплее всего в следующие сутки будет на Закарпатье (+9… +11° днем), наиболее холодно — на востоке (-8…-10° ночью).

Погода в Киеве будет без существенных осадков, переменная облачность. Ночью температура воздуха составит −5…−7°, днем — 0…-2°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет облачной, без существенных осадков. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах 2…4°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе ожидается без осадков, переменная облачность. Столбики термометров ночью опустятся до −2…−4°, днем — поднимутся +2…+4°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре будет без существенных осадков, переменная облачность. Ночью температура составит −6…−8°, днем ​​воздух прогреется до −1…−3°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове в следующие сутки будет с переменной облачность, без существенных осадков. Термометры покажут ночью −8…−10°, днем — −1…−3°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет без существенных осадков, переменная облачность. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +2…+4°, днем — +9…+11°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 6 декабря будет достаточно спокойной. В течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, на протяжении 5 декабря в Украине ожидаются шквалы. В ГСЧС рассказали, как уберечься в условиях сильного ветра.