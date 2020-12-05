6 грудня в Україні істотні опади не очікуються

https://racurs.ua/ua/n147376-hmarno-ta-bez-istotnyh-opadiv-pogoda-v-ukrayini-na-6-grudnya-karta.html

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Погода в Україні 6 грудня буде без істотних опадів.

В більшості західних регіонів, а також на Вінниччині та Житомирщині погода буде хмарною, в решті областей очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Найтепліше впродовж доби буде на Закарпатті (+9…+11° вдень), найхолодніше — на сході (-8…-10° вночі).

Погода в Києві буде без істотних опадів, мінлива хмарність. Вночі температура повітря становитиме −5…−7°, вдень — 0…-2°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде хмарною, без істотних опадів. Температура повітря протягом доби перебуватиме в межах 2…4°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі очікується без істотних опадів, мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −2…−4°, вдень — піднімуться +2.+4°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі буде без істотних опадів, мінлива хмарність. Вночі температура становитиме −6…−8°, вдень повітря прогріється до -1.-3°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові наступної доби буде з мінливою хмарність, без істотних опадів. Термометри покажуть вночі −8…−10°, вдень — -1.-3°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде без істотних опадів, мінлива хмарність. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі +2…+4°, вдень — +9…+11°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 6 грудня буде досить спокійним. Протягом доби очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, впродовж 5 грудня в Україні очікуються шквали. У ДСНС розповіли, як вберегтися в умовах сильного вітру.